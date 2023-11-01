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15:16, 1 ноября 2023Путешествия

Стюардесса раскрыла самые грязные места самолета и напугала пользователей сети

Кадр: @katkamalani

Стюардесса раскрыла несколько самых грязных мест на борту самолета и напугала пользователей сети. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok. На него обратило внимание The Sun.

33-летняя бортпроводница по имени Кэт Камалани из штата Юта, США, призналась, что члены экипажа никогда не дезинфицируют карманы кресел. «Представьте все грязные салфетки, пакеты для рвоты и мусор, который там побывал», — объяснила девушка.

Кроме того, к самым грязным местам она отнесла вентиляционные отверстия, которые часто трогают пассажиры, и столики для еды. На последних, по словам Каламани, родители пеленают младенцев. «Следующее в списке — наши карточки с инструкциями по безопасности. Мы их не дезинфицируем. Многие люди трогают и читают их, чтобы скоротать время», — добавила стюардесса.

Перечисленные Каламани грязные места напугали подписчиков. «А что, вы реально протираете?», «Теперь мой страх перед полетами усилился», «Я больше не хочу летать», — написали юзеры.

Ранее в октябре российская стюардесса раскрыла значение нескольких слов из сленга членов экипажа. Например, детей, которые летают без сопровождения родителей, называют «умками», а под «березкой» принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту.

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      Зарина Дзагоева
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