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14:13, 1 ноября 2023Среда обитания

Центробанк обеспокоился разницей цен на первичное и вторичное жилье

ЦБ: разрыв цен между первичным и вторичным рынком недвижимости составляет 42 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На 1 октября разница цен на первичном и вторичном рынке недвижимости составляет 42 процента в пользу первичного рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизаветы Даниловой.

Разрыв цен между первичным и вторичным рынком в первом квартале 2023 года составил 40 процентов, во втором квартале — 39 процентов. Данилова указала, что ситуация с дисбалансом вызывает в Центробанке беспокойство. Она также заявила, что в настоящее время разрыв не снижается, а только увеличивается.

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Регулятор также обеспокоен интересом к льготным ипотечным программам инвесторов, а не обычных граждан. Данилова объяснила, что при льготной ставке по ипотеке в два раза ниже ключевой программа становится привлекательной для инвесторов, а не для широкого круга людей, которым ЦБ хочет помочь улучшить жилищные условия. Она также добавила, что цены на рынке недвижимости растут в том числе из-за льготной программы по ипотеке.

Ранее в Минстрое заявили, что хотели бы повысить доступность жилья для россиян. Для этого министерство собирается с Центробанком, финансовыми организациями и ФАС оценить формирующие стоимость квадратного метра жилья факторы, а также проанализировать ситуацию с себестоимостью и рентабельностью жилищных проектов.

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      Мария Черкасова
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