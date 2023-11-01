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12:33, 1 ноября 2023Среда обитания

В Минстрое захотели повысить доступность жилья для россиян

В Минстрое поднимут вопрос цены квадратного метра жилья для россиян

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Минстрой собирается поднять вопрос цены квадратного метра для россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы ведомства Никиты Стасишина на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

Стасишин заявил, что важно оценить формирующие стоимость квадратного метра факторы. Кроме того, для повышения доступности жилья необходимо оценить ситуацию с себестоимостью и рентабельностью проектов, добавил Стасишин.

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Обсуждать вопрос доступности жилья министерство планирует совместно с Центробанком, Министерством финансов, Министерством промышленности и торговли, банками, Федеральной антимонопольной службой, а также с региональными властями.

Ранее экономист и инвестор Владимир Григорьев посоветовал россиянам не торопиться с приобретением недвижимости. Он указал, что перед покупкой нужно оценить все риски, поскольку спонтанное приобретение квартиры может отрицательно сказаться на финансовом положении. Важно не инвестировать в жилье последние накопления и убедиться, что ипотечный займ окажется посильной ношей, сказал специалист.

После повышения ключевой ставки с 13 до 15 процентов годовых Центробанк повысил прогноз роста показателя ипотечного кредитования в 2023 году — с 17-21 процента до 24-27 процентов. Регулятор также ожидает, что в 2024 году рост ипотеки составит 7-12 процентов, а в 2025 и 2026 году — 10-15 процентов.

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      Мария Черкасова
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