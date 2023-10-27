Центробанк России дал новый прогноз по росту ипотеки

Центробанк повысил прогноз по росту ипотеки до 24-27 процентов в 2023 году

Центробанк России (ЦБ) повысил ожидаемый показатель роста ипотечного кредитования в 2023 году. Такие данные следуют из среднесрочного прогноза финансового регулятора, пишет РИА Новости.

Согласно новым данным, прогноз повысили с 17-21 процента до 24-27 процентов. ЦБ также ожидает, что в 2024 году рост ипотеки составит 7-12 процентов, а в 2025 и 2026 году — 10-15 процентов.

Ранее стало известно, что по итогам заседания совета директоров 27 октября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на два процентных пункта, до 15 процентов годовых. Большинство аналитиков ожидали роста показателя, однако немалая часть из них склонялась к тому, что регулятор ограничится повышением на один процентный пункт, до 14 процентов.

С 1 октября Центробанк ужесточил правила выдачи ипотеки в России, повысив надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам. Аналогичное решение уже принималось ранее в 2023 году.