Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

Уголовник захотел собрать телицу и украл поликарбонат с федеральной трассы

В Тюменской области задержали ранее судимого российского уголовника. подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники дорожного ремонтно-строительного управления сообщили в полицию о краже шумоизоляционных экранов на 36-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск на общую сумму в размере 119 тысяч рублей. Вором оказался житель села Борки. Он признался, что захотел собрать теплицу, а потому ночью в течение нескольких часов при помощи отвертки демонтировал, а позже унес домой пять листов поликарбоната.

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