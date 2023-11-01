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09:34, 1 ноября 2023Силовые структуры

Уголовник захотел теплицу и демонтировал шумоизоляцию на федеральной трассе

Уголовник захотел собрать телицу и украл поликарбонат с федеральной трассы

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тюменской области задержали ранее судимого российского уголовника. подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники дорожного ремонтно-строительного управления сообщили в полицию о краже шумоизоляционных экранов на 36-м километре федеральной трассы ТюменьХанты-Мансийск на общую сумму в размере 119 тысяч рублей. Вором оказался житель села Борки. Он признался, что захотел собрать теплицу, а потому ночью в течение нескольких часов при помощи отвертки демонтировал, а позже унес домой пять листов поликарбоната.

Ранее на военном полигоне задержали россиянина, пытавшегося распилить на металлолом БМП-1.

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      Владимир Седов
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