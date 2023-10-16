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12:48, 16 октября 2023Силовые структуры

Российский слесарь решил подзаработать и отправился пилить БМП

На полигоне задержали россиянина, пытавшегося распилить на металлолом БМП-1

Фото: LutzBruno / Wikimedia

Под Екатеринбургом на военном полигоне задержали российского слесаря при попытке распилить БМП-1. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Как объяснил задержанный, он хотел подзаработать и приметил две боевые машины, произведенные еще в Советском Союзе, их эксплуатация давно прекратилась. В последнее время их использовали в качестве мишеней на стрельбище. Ночью он пробрался на полигон и принялся пилить БМП на металлолом. Но звук циркулярной пилы привлек караул. Прибежавший часовой задержал охотника и передал его полицейским.

Выяснилось, что слесарь был неоднократно судим, в его биографии был срок за сбыт наркотиков и разбойное нападение.

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    Владимир Седов
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