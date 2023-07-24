В Москве украли больше километра кабеля Минобороны

В Москве украли больше километра дорогостоящего кабеля Минобороны

В Москве сотрудники полиции выясняют обстоятельства пропажи более километра дорогостоящего кабеля Министерства обороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, кражу заметил один из сотрудников ведомства, когда после случившегося сбоя вместе с сотрудником «Воентелекома» отправился проверить электросвязь на востоке столицы.

Стоимость пропавшего кабеля доходит до пяти тысяч рублей за метр. Ориентировочный размер ущерба — свыше пяти миллионов рублей.

29 июня сообщалось, что на космодроме Байконур задержали четырех казахов, пытавшихся украсть кабель.