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10:32, 29 июня 2023Силовые структуры

Четырех казахов задержали при попытке украсть кабель с космодрома Байконур

На космодроме Байконур задержали пытавшихся украсть кабель четырех казахов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

На космодроме Байконур задержали пытавшихся украсть кабель четырех казахов. Об этом в четверг, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание «112».

По данным издания, злоумышленники заехали на территорию космодрома на УАЗе по объездной дороге через поля. Они знали, что ряд объектов на космодроме не используются и потому слабо охраняется. Они принялись резать кабель между стартовой и технической позициями комплекса «Энергия-Буран». Однако их заметил проезжавший наряд полиции, злоумышленников арестовали.

23 января сообщалось, что под Тулой вор кабеля в парке аттракционов получил13 лет колонии за убийство охранника.

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    Владимир Седов
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