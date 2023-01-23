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21:00, 23 января 2023Силовые структуры

Убивший охранника при попытке украсть кабель россиянин получил 13 лет колонии

Под Тулой вор кабеля в парке аттракционов получил 13 лет колонии за убийство охранника

Фото: СК РФ

В Тульской области житель Подмосковья получил 13 лет и три месяца колонии строгого режима за убийство охранника и кражу. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 161 («Открытое хищение чужого имущества») и 105 («Убийство») УК РФ. Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года фигурант похитил из городского парка два фрагмента силового кабеля от аттракциона и нанес охраннику, который попытался предотвратить преступление, не менее пяти ударов руками и ногами по голове. Пострадавший скончался на месте. Осужденный свою вину признал.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы задержали по подозрению в убийстве 63-летней матери и нападении на сестру.

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Илона Палей
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Убивший охранника при попытке украсть кабель россиянин получил 13 лет колонии
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