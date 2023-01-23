Россиянина заподозрили в убийстве матери и нападении на сестру

Жителя Москвы задержали по подозрению в убийстве 63-летней матери и нападении на сестру

На западе Москвы 33-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 63-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Тело зарезанной россиянки было обнаружено в квартире на Витебской улице. Также в доме находилась 40-летняя дочь погибшей, ее госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным надзорного ведомства, брат пытался убить и ее.

Сейчас на месте работу координирует прокурор Олег Акатов. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Саратове российская школьница убила 19 ударами ножа 10-летнюю сестру.