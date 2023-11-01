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19:49, 1 ноября 2023Силовые структуры

Угрожавшего сбросить дочь с балкона россиянина приговорили почти к 10 годам

В Москве суд дал 9,5 года колонии мужчине, угрожавшему сбросить дочь с балкона

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима 28-летнего местного жителя Павла Котелевского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение»). При этом сам осужденный свою вину не признал. Ранее он был судим за кражи, применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.

12 сентября 2022 года Котелевский, будучи в состоянии наркотического опьянения, схватил свою годовалую дочь и перевесил ее через перила балкона 13-го этажа. В это время мужчина также выкрикивал угрозы, что сбросит девочку вниз. Сделать он это не успел, потому что его действия пресекли силовики.

Тогда же было опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, как россиянин несколько раз выбегает из комнаты на балкон, постоянно кричит, что сбросит ребенка, после чего выходит на балкон с ножом в руке.

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      Варвара Митина
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