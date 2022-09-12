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В Москве мужчина угрожал сбросить маленького ребенка с 12 этажа и попал на видео

В московском районе Новокосино мужчина угрожал сбросить ребенка с 12 этажа

На востоке Москвы мужчина угрожал сбросить маленького ребенка с 12-го этажа. Очевидцы сняли происходящее на видео. Кадры в понедельник, 12 сентября, публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Новокосино. По словам местных жителей, россиянин бегал из комнаты на балкон несколько раз и постоянно кричал, что убьет ребенка, после чего вышел на балкон с ножом в руках.

Соседи позвонили в полицию. Один из сотрудников оперативных служб смог залезть в квартиру через соседский балкон и задержать мужчину. Telegram-канал «112» уточняет, что дома также находилась мать малыша.

В мае пьяный житель Тывы до смерти избил семимесячную дочь за то, что она плакала. Девочку госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Евгения Куликова
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