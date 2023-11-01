Умерла российская актриса Марина Москаленко

Умерла российская актриса театра и кино Марина Москаленко

Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.

Отмечается, что Москаленко скончалась в ночь на 31 октября, у нее остановилось сердце. «Обаятельная, с красивым бархатным голосом, Марина Валерьевна всегда находила свой собственный ключик к ролям в классических образцовских постановках», — говорится в сообщении.

Москаленко была задействована в таких спектаклях как «Маугли», «Волшебная лампа Аладдина», «Буратино», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Тигрик Петрик» и «Необыкновенный концерт». «Она признавалась: "Куклы – это то, что отправляет нас в детство"», — цитирует сайт актрису.

Ранее сообщалось, что писательница Татьяна Муромцева — племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина — скончалась 31 октября в католическом пансионе во Фруаене недалеко от бельгийского города Турне. Ей было 100 лет.