Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:38, 1 ноября 2023Культура

Умерла российская актриса Марина Москаленко

Умерла российская актриса театра и кино Марина Москаленко

Фото: пресс-служба Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова

Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова.

Отмечается, что Москаленко скончалась в ночь на 31 октября, у нее остановилось сердце. «Обаятельная, с красивым бархатным голосом, Марина Валерьевна всегда находила свой собственный ключик к ролям в классических образцовских постановках», — говорится в сообщении.

Москаленко была задействована в таких спектаклях как «Маугли», «Волшебная лампа Аладдина», «Буратино», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Тигрик Петрик» и «Необыкновенный концерт». «Она признавалась: "Куклы – это то, что отправляет нас в детство"», — цитирует сайт актрису.

Ранее сообщалось, что писательница Татьяна Муромцева — племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунинаскончалась 31 октября в католическом пансионе во Фруаене недалеко от бельгийского города Турне. Ей было 100 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

      42-летняя Кристина Агилера снялась в кожаном боди и цепях

      В ВСУ объяснили провал контрнаступления

      Умерла российская актриса Марина Москаленко

      В США рассказали об украинском «танке-Франкенштейне»

      В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

      Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

      Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству

      Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

      Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости