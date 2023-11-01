Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:22, 1 ноября 2023Культура

В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

В Бельгии умерла столетняя племянница Ивана Бунина Татьяна Муромцева

Фото: Reuters

Писательница Татьяна Муромцева — племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина — скончалась 31 октября в католическом пансионе во Фруаене недалеко от бельгийского города Турне. Ей было 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зою Арриньон.

Татьяна Муромцева также была была внучкой первого председателя Государственной думы Российской империи Сергея Муромцева. В 2012 году она издала книгу воспоминаний «В поисках моей России». Писательница прожила большую часть своей жизни во Франции — в начале 1930-х годов мать отправила ее в Париж к бабушке — оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой.

Ранее сообщалось, что умер бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин. Музыкант скончался на 62 году жизни. Причина смерти не называется.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин забрал у датчан завод «Балтика». Пивовары возмущены и заявляют, что их бизнес украли

      42-летняя Кристина Агилера снялась в кожаном боди и цепях

      В ВСУ объяснили провал контрнаступления

      Умерла российская актриса Марина Москаленко

      В США рассказали об украинском «танке-Франкенштейне»

      В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

      Российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ

      Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству

      Маск предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта

      Минфин ответил главе Carlsberg на обвинения в краже бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости