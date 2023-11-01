В Бельгии умерла племянница Ивана Бунина

В Бельгии умерла столетняя племянница Ивана Бунина Татьяна Муромцева

Писательница Татьяна Муромцева — племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина — скончалась 31 октября в католическом пансионе во Фруаене недалеко от бельгийского города Турне. Ей было 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зою Арриньон.

Татьяна Муромцева также была была внучкой первого председателя Государственной думы Российской империи Сергея Муромцева. В 2012 году она издала книгу воспоминаний «В поисках моей России». Писательница прожила большую часть своей жизни во Франции — в начале 1930-х годов мать отправила ее в Париж к бабушке — оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой.

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