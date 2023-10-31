Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

Бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин умер в возрасте 61 года

Умер бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Музыкант скончался на 62 году жизни. Причина смерти не называется.

Лапин участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» и «Стиляги из Москвы». Также он привнес идеи по имиджу и стилю группы.

16 октября ушел из жизни российский композитор и автор музыки более чем к 110 картинам Геннадий Гладков. Музыкант скончался в своей квартире в Москве из-за проблем с сердцем. Причиной, по словам помощника, стал возраст.