Композитор советских фильмов Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

Ушел из жизни российский композитор и автор музыки более чем к 110 картинам Геннадий Гладков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Первым о смерти композитора сообщил историк культуры Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

Геннадий Гладков скончался 16 октября

Артист скончался в своей квартире в Москве в понедельник, 16 октября, из-за проблем с сердцем. Причиной, по словам помощника Гладкова, стал возраст. За несколько дней до кончины композитор обращался за помощью к медикам. Тогда врачи диагностировали ему вегето-сосудистую дистонию и оказали помощь на дому. Известно, что в 2014 году Гладков перенес инсульт.

Композитор Геннадий Гладков на концерте, посвященном своему 80-летию, в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Дата съемки: 19.02.2015. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. После школы будущий композитор окончил химический техникум, а позже — теоретическое отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского, где и начал заниматься созданием музыки. В 1964 году окончил Московскую консерваторию, а спустя два года — аспирантуру.

После окончания обучения занялся преподавательской деятельностью и вел занятия в учебных заведениях, в том числе и в Московской консерватории, до 1971 года.

К каким фильмам написал музыку Гладков?

Еще будучи студентом Гладков написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) московского театра «Современник», а в 1965 году представил свою первую пластинку под названием «Волшебник Изумрудного города». Дебютом композитора в кинематографе стал анимационный проект «Самый, самый, самый, самый» (1966). По словам самого Гладкова, своим приходом в кино он был обязан другу детства, Василию Ливанову.

Какая самая известная песня Гладкова?

Всенародную любовь СССР Гладков обрел, став автором песен к мультфильмам «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Музыка композитора звучит и в таких анимационных картинах, как «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Точка, точка, запятая», «Как Львенок и Черепаха пели песню» и многих других.

Кадр: ТАСС

Помимо этого, композитор работал над фильмами «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Голубой щенок», «Формула любви», «Собака на сене», «Дом, который построил Свифт», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими. Всего Гладков написал музыку более чем к 110 картинам.

Гладков был лауреатом многих государственных наград

В 1988 году Гладков стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2002-м композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» за многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Помимо этого, Гладков является обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук «Ника» за музыку к фильмам «Убить дракона» и «На бойком месте».

Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта, посвященного юбилею Геннадия Гладкова. Дата события: 13.02.2010 . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Музыкант являлся членом Союза кинематографистов России и Союза композиторов России, а также академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук.

