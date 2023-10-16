Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:33, 16 октября 2023Культура

Он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи». Умер легендарный композитор Геннадий Гладков

Композитор советских фильмов Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ушел из жизни российский композитор и автор музыки более чем к 110 картинам Геннадий Гладков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Первым о смерти композитора сообщил историк культуры Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

Геннадий Гладков скончался 16 октября

Артист скончался в своей квартире в Москве в понедельник, 16 октября, из-за проблем с сердцем. Причиной, по словам помощника Гладкова, стал возраст. За несколько дней до кончины композитор обращался за помощью к медикам. Тогда врачи диагностировали ему вегето-сосудистую дистонию и оказали помощь на дому. Известно, что в 2014 году Гладков перенес инсульт.

Композитор Геннадий Гладков на концерте, посвященном своему 80-летию, в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Дата съемки: 19.02.2015

Композитор Геннадий Гладков на концерте, посвященном своему 80-летию, в Концертном зале им. П.И.Чайковского. Дата съемки: 19.02.2015. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. После школы будущий композитор окончил химический техникум, а позже — теоретическое отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского, где и начал заниматься созданием музыки. В 1964 году окончил Московскую консерваторию, а спустя два года — аспирантуру.

После окончания обучения занялся преподавательской деятельностью и вел занятия в учебных заведениях, в том числе и в Московской консерватории, до 1971 года.

К каким фильмам написал музыку Гладков?

Еще будучи студентом Гладков написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) московского театра «Современник», а в 1965 году представил свою первую пластинку под названием «Волшебник Изумрудного города». Дебютом композитора в кинематографе стал анимационный проект «Самый, самый, самый, самый» (1966). По словам самого Гладкова, своим приходом в кино он был обязан другу детства, Василию Ливанову.

Какая самая известная песня Гладкова?

Всенародную любовь СССР Гладков обрел, став автором песен к мультфильмам «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973), где он также озвучил Глупого короля. Музыка композитора звучит и в таких анимационных картинах, как «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Точка, точка, запятая», «Как Львенок и Черепаха пели песню» и многих других.

Кадр из мультфильма "По следам бременских музыкантов"
Кадр из мультфильма "По следам бременских музыкантов"
Кадр из мультфильма "По следам бременских музыкантов"
Кадр из мультфильма "По следам бременских музыкантов"

Кадр: ТАСС

Помимо этого, композитор работал над фильмами «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Голубой щенок», «Формула любви», «Собака на сене», «Дом, который построил Свифт», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов» и другими. Всего Гладков написал музыку более чем к 110 картинам.

Гладков был лауреатом многих государственных наград

В 1988 году Гладков стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2002-м композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» за многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Помимо этого, Гладков является обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук «Ника» за музыку к фильмам «Убить дракона» и «На бойком месте».

Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта, посвященного юбилею Геннадия Гладкова. Дата события: 13.02.2010

Дирижер Владимир Юровский и композитор Геннадий Гладков (слева направо) на репетиции концерта, посвященного юбилею Геннадия Гладкова. Дата события: 13.02.2010 . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Музыкант являлся членом Союза кинематографистов России и Союза композиторов России, а также академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи». Умер легендарный композитор Геннадий Гладков

    Центробанк прокомментировал возможность появления купюры в 10 тысяч рублей

    Путин и Асад выступили за немедленную помощь сектору Газа

    В Москве выписанная из квартиры пенсионерка переехала жить в подъезд

    На Украине предъявили обвинения бежавшему в Россию военному

    Фотографии возлюбленного Клавы Коки заметили на Wildberries

    Трансферная стоимость Головина вернулась к максимуму

    Госдума запросила данные о работе «Роснано» за всю историю

    Грибники пострадали при нападении оленя в российском лесу

    Медведев объяснил невозможность подавления Путина Байденом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости