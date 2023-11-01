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18:05, 1 ноября 2023Силовые структуры

В ДНР военнослужащих ВСУ осудили за расстрел восьми мирных жителей Мариуполя

Суд в ДНР отправил в тюрьму 3 военных ВСУ за убийство 8 мирных жителей Мариуполя

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес обвинительный приговор в отношении троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), застреливших восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что Олег Колмычевский, отдавший приказ о ликвидации граждан, получил пожизненный срок с отбыванием наказания в исправительном учреждении особого режима. Двое других военных, Дмитрий Добровольский и Александр Ромашин, были приговорены к 30 годам колонии строгого режима. Их всех признали виновными в расправе над двумя и более лицами по мотивам ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

По данным суда, в период с 1 марта по 12 апреля 2022 года двое военнослужащих 37 мотопехотного батальона «Запорожье» по приказу начальника расстреляли из автоматов восемь мирных жителей Мариуполя. От полученных повреждений семь мужчин и одна женщина скончались на месте.

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