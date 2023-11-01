В Госдуме призвали запретить электросамокаты

Депутат Госдумы Москвичев призвал запретить электросамокаты в России

Глава Комитета Госдумы по транспорту, депутат Евгений Москвичев призвал запретить электросамокаты в России. Об этом сообщает «Подъем»

Так парламентарий отреагировал на возобновление работы сервисов аренды из-за стабильной плюсовой температуры. «Запретить вообще в стране надо их», — считает он.

О том, что городской прокат самокатов возобновил работу в Москве из-за потепления, стало известно 31 октября. В официальном Telegram-канале столичного Дептранса уточнили, что сервис аренды точно проработает до середины ноября. «Если позволит погода, то мы продлим его работу», — говорится в заявлении.

Ранее российский сенатор Елена Афанасьева также высказала мнение, что в стране нужно полностью запретить электросамокаты.