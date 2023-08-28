В Совфеде предложили полностью запретить электросамокаты в городах

Сенатор Афанасьева предложила полностью запретить электросамокаты в России

Российский сенатор Елена Афанасьева поддержала решение официального Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября. Политик в своем Telegram-канале отметила, что это было правильное решение.

«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути», — подчеркнула Афанасьева.

27 августа стало известно, что в Париже, согласно итогам городского референдума, с 1 сентября будет запрещена аренда электросамокатов. Отмечалось, что причиной проведения референдума стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему городу самокаты.

По словам сенатора Афанасьевой, «полный запрет использования электросамокатов спасет здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюрьмы».

Ранее сообщалось, что власти Москвы захотели увеличить количество медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час.

При этом ранее представители сферы аренды электросамокатов заявляли, что скорость в 10 километров в час гораздо опаснее, чем 25.