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10:52, 1 ноября 2023Культура

В группе «Браво» подтвердили смерть бас-гитариста Лапина

Директор «Браво» Цветков подтвердил смерть бас-гитариста Лапина

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Директор группы «Браво» Виталий Цветков в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил смерть бас-гитариста Сергея Лапина. Он также добавил, что музыкант работал в группе в начале 1990-х и внес большой вклад в эпоху стиляг. Подробностями случившегося с Лапиным Цветков поделиться не смог.

«Сергей действительно скончался. Он работал в группе "Браво" в начале 1990-х, внес вклад в эпоху стиляг. Я не знаю, что именно случилось», — сказал Цветков.

Смерть исполнителя также подтвердил пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Ранее сообщалось, что музыкант скончался на 62 году жизни. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина умер у себя в ванной. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность.

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      Наталия Белова
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