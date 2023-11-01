В Ингушетии ФСБ задержала несколько россиян за фейки о прибытии рейса из Израиля

Россиян, распространявших фейки о прибытии израильтян в Магас, задержала ФСБ

В Ингушетии сотрудники ФСБ задержали несколько россиян, подозреваемых в распространении фейков о прибытии рейса из Израиля в аэропорт Магас. Об этом сообщает IZ.ru

Задержанные призывали жителей Ингушетии устроить беспорядки и протесты против прибытия в Ингушетию граждан Израиля. Один из задержанных сообщил, что узнал об акции в чате «Антиевреи» в одном из мессенджеров, где сообщалось о прилете граждан Израиля в Магас и необходимости провести митинги и погромы.

Один из задержанных рассказал, что в ФСБ ему разъяснили, что граждане Израиля в Ингушетию не собираются, а организация несанкционированных митингов преследуется по закону. В ФСБ напомнили, что аэропорт Магаса обслуживает лишь внутренние маршруты в РФ и не принимает международные рейсы. Силовики подчеркнули, что организаторы и распространители фейков находятся в других регионах страны.

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