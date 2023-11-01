В Иране выступили за создание одного государства на территории Газы и Израиля

Зульнур: Иран выступает за создание одного государства на землях Газы и Израиля

Иран выступает за создание только одного государства на землях Газы и Израиля с правом для еврейских граждан остаться или покинуть новое образование. Об этом заявил заместитель спикера меджлиса Ирана Моджтаба Зульнур, передает РИА Новости.

«Это самый близкий путь к истине и правам всех — и палестинцев, и евреев. Каждый имеет на это полное право», — заявил политик.

Зульнур добавил, что Иран не приемлет идею, разделяемую многими арабскими странами, о создании двух отдельных государств как решение конфликта Израиля и Палестины. Предложение о новом государстве предлагается как наиболее демократическое и способное отстоять интересы всех жителей региона.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина.