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00:46, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и 11 областях Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

В частности, сигналы звучат в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черновецкой и Черкасской областях. Кроме того, в Черниговской области сообщают о взрывах. Также звуки разрывов слышны в Кременчуге, передает издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области произошли взрывы. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушные силы Украины заявили о тактической активности российской авиации, в связи с чем в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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