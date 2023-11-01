В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и 11 областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

В частности, сигналы звучат в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черновецкой и Черкасской областях. Кроме того, в Черниговской области сообщают о взрывах. Также звуки разрывов слышны в Кременчуге, передает издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что в Миргороде Полтавской области произошли взрывы. По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушные силы Украины заявили о тактической активности российской авиации, в связи с чем в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.