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01:30, 31 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Миргороде Полтавской области

Фото: Pixabay

В Миргороде Полтавской области произошли взрывы, по предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Воздушные силы Украины заявили о тактической активности российской авиации, в связи с чем в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сигналы звучали в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время произошел отбой тревоги.

Накануне в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон произошли взрывы. Воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, а также на контролируемых Украиной частях Запорожской и Херсонской областей.

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      Марина Совина
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