Стало известно о взрывах в Херсоне и Запорожье

В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье произошли взрывы

В подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, а также на контролируемых Украиной частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.