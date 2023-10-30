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12:37, 30 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне и Запорожье

В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, а также на контролируемых Украиной частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.

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      Алевтина Запольская
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