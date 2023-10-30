На Украине раскрыли подробности пожара на судостроительном заводе под Одессой
Судоремонтный завод под Одессой загорелся после удара утром 30 октябряСюжетВзрывы в Одессе:
На судостроительном заводе под Одессой произошел пожар, повреждена техника. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, на заводе повреждена техника и административное здание. Пожар удалось оперативно потушить.
Ранее в Одессе прозвучало несколько взрывов. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил об атаке на судоремонтный завод.