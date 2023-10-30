На Украине раскрыли подробности пожара на судостроительном заводе под Одессой

Судоремонтный завод под Одессой загорелся после удара утром 30 октября

На судостроительном заводе под Одессой произошел пожар, повреждена техника. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, на заводе повреждена техника и административное здание. Пожар удалось оперативно потушить.

Ранее в Одессе прозвучало несколько взрывов. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил об атаке на судоремонтный завод.