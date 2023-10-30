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11:57, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности пожара на судостроительном заводе под Одессой

Судоремонтный завод под Одессой загорелся после удара утром 30 октября
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На судостроительном заводе под Одессой произошел пожар, повреждена техника. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, на заводе повреждена техника и административное здание. Пожар удалось оперативно потушить.

Ранее в Одессе прозвучало несколько взрывов. Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил об атаке на судоремонтный завод.

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      Александр Слабиев
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