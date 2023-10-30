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09:47, 30 октября 2023Бывший СССР

В Одессе прозвучали взрывы

В Одессе утром 30 октября произошли взрывы, объявлен режим воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: courtesy of the Khmelnytskyi region administration / Reuters

В Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки. Об этом пишет местный Telegram-канал «Типичная Одесса».

Также передается о взрыве в районе поселка Радужное.

Перед этим в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила о пожаре на складе после взрывов. Огонь быстро потушили.

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      Александр Слабиев
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