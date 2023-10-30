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08:20, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о пожаре после взрывов в Николаевской области

Спикер «Юга» ВСУ Гуменюк заявила о пожаре на складе в Николаевской области

Фото: Sebastian Gollnow / dpa

В Николаевской области после взрывов произошел пожар на складе. Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

«В Николаевской области (...) возник пожар в складском помещении. (...) Пожар достаточно быстро потушили», — рассказала она.

Ранее стало известно о взрывах в пригороде Днепропетровска. Как отмечалось, украинские власти объявили воздушную тревогу в городе и Днепропетровской области. Также предупредительные сигналы до этого прозвучали в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.

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      Кристина Есикова
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