На Украине сообщили о пожаре после взрывов в Николаевской области

Спикер «Юга» ВСУ Гуменюк заявила о пожаре на складе в Николаевской области

В Николаевской области после взрывов произошел пожар на складе. Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

«В Николаевской области (...) возник пожар в складском помещении. (...) Пожар достаточно быстро потушили», — рассказала она.

Ранее стало известно о взрывах в пригороде Днепропетровска. Как отмечалось, украинские власти объявили воздушную тревогу в городе и Днепропетровской области. Также предупредительные сигналы до этого прозвучали в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.