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03:56, 30 октября 2023Бывший СССР

В Днепропетровске произошли взрывы

«Общественное»: в пригороде города Днепропетровск произошли взрывы

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В пригороде города Днепропетровск произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное») в Telegram-канале.

По данным издания, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги ранее прозвучали в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.

29 октября сообщалось, что деревня Городище в Курской области была обстрелена со стороны Украины. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что никто из местных жителей не пострадал. По его словам, после обстрела не было зафиксировано перебоев электроснабжения и газоснабжения.

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