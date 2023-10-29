В Черкасской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным сайта, тревожные сигналы в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях страны прозвучали в 22:18 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что вечером 28 октября в подконтрольном Киеву Херсоне вновь были слышны звуки взрывов. Как уточнил назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко, взрывы раздаются в прибрежных районах города. Объявлялась воздушная тревога.

28 октября стало известно, что российские войска сбили украинский штурмовой самолет Су-25. Кроме того, группировка войск «Днепр» нанесла удары по скоплению живой силы украинских войск в Херсонской области.

