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23:25, 29 октября 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alina Smutko / Reuters

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным сайта, тревожные сигналы в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях страны прозвучали в 22:18 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что вечером 28 октября в подконтрольном Киеву Херсоне вновь были слышны звуки взрывов. Как уточнил назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко, взрывы раздаются в прибрежных районах города. Объявлялась воздушная тревога.

28 октября стало известно, что российские войска сбили украинский штурмовой самолет Су-25. Кроме того, группировка войск «Днепр» нанесла удары по скоплению живой силы украинских войск в Херсонской области.

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      Марина Совина
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