Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:33, 28 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Херсоне

Глава подконтрольного Киеву Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ben Blennerhassett / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь слышны звуки взрывов. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Мрочко уточнил, что взрывы раздаются в прибрежных районах города. Как стало известно, во всех подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Мрочко второй раз за день сообщает о взрывах в Херсоне, первое было опубликовано в субботу около пяти часов утра.

Накануне вечером, 27 октября, Мрочко сообщил о «мощном взрыве» в городе. Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским), в подконтрольной Украине части региона была объявлена воздушная тревога. Мрочко указал, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

      «Ростов» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

      68-летний мужчина перестал чувствовать ноги из-за сахарного диабета

      Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

      В Эстонии защитников советских памятников назвали угрозой нацбезопасности

      Пентагон опроверг участие американских солдат в операции в Газе

      В США высказались о последствиях введенного Западом потолка цен для России

      Россиян предупредили об одном провоцирующем старение и бесплодие факторе

      Украина начала использовать в шахтах труд заключенных

      Врач назвал помогающую сохранить молодость мозга тренировку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости