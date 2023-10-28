Стало известно о новых взрывах в Херсоне

Глава подконтрольного Киеву Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

В подконтрольном Киеву Херсоне вновь слышны звуки взрывов. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Мрочко уточнил, что взрывы раздаются в прибрежных районах города. Как стало известно, во всех подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Мрочко второй раз за день сообщает о взрывах в Херсоне, первое было опубликовано в субботу около пяти часов утра.

Накануне вечером, 27 октября, Мрочко сообщил о «мощном взрыве» в городе. Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским), в подконтрольной Украине части региона была объявлена воздушная тревога. Мрочко указал, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.