Стало известно о взрывах в Херсоне
В подконтрольном украинским властям Херсоне вечером 27 октября раздались взрывы, об этом стало известно изданию «Страна.ua».
Подробности пока неизвестны.
Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским), в подконтрольной Украине части региона была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.
Назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил в Telegram, что «прогремел мощный взрыв», уточняется информация о разрушениях и пострадавших.
Накануне вечером, 26 октября, в Херсоне также прогремели несколько взрывов. Мрочко уточнил, что несколько взрывов произошло в Днепровском районе города.
Ранее в пятницу взрывы прозвучали также в Синельниковском районе Днепропетровской области.