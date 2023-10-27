Стало известно о взрывах в Херсоне

«Страна.ua»: в Херсоне вечером 27 октября раздались взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне вечером 27 октября раздались взрывы, об этом стало известно изданию «Страна.ua».

Подробности пока неизвестны.

Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским), в подконтрольной Украине части региона была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил в Telegram, что «прогремел мощный взрыв», уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Накануне вечером, 26 октября, в Херсоне также прогремели несколько взрывов. Мрочко уточнил, что несколько взрывов произошло в Днепровском районе города.

Ранее в пятницу взрывы прозвучали также в Синельниковском районе Днепропетровской области.