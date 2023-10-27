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16:18, 27 октября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.

В 15:53 по местному времени (совпадает с московским) в регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Подробности пока неизвестны.

24 октября в этом же районе также прогремели взрывы.

Также о взрывах сообщили и в Николаевской области.

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      Антон Похиляк
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