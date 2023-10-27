В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах
В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы
В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.
В 15:53 по местному времени (совпадает с московским) в регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.
Подробности пока неизвестны.
24 октября в этом же районе также прогремели взрывы.
Также о взрывах сообщили и в Николаевской области.