В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.

В 15:53 по местному времени (совпадает с московским) в регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Подробности пока неизвестны.

24 октября в этом же районе также прогремели взрывы.

Также о взрывах сообщили и в Николаевской области.