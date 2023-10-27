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16:15, 27 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Николаевской области

В Николаевской области Украины произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Николаевской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Ранее пресс-секретарь Сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что на юге Украины был поражен инфраструктурный объект. Сообщалось, что в результате прилета на объекте произошло возгорание.

26 октября в подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов. По заявлению местных властей, удары пришлись на Днепровский район города.

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      Алевтина Запольская
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