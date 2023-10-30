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10:28, 30 октября 2023Бывший СССР

Депутат Рады сообщил об атаке по судоремонтному заводу под Одессой

Под Одессой утром 30 октября поражен судоремонтный завод
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Судоремонтный завод под Одессой подвергся атаке, сообщил депутат Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сначала он написал, что в Одессе продолжаются взрывы. После этого Гончаренко добавил, что «в том числе атакован судоремонтный завод под Одессой».

Также депутат отметил, что воздушная тревога была объявлена уже после первого взрыва.

Ранее стало известно, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки.

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      Александр Слабиев
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