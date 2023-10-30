Депутат Рады сообщил об атаке по судоремонтному заводу под Одессой

Под Одессой утром 30 октября поражен судоремонтный завод

Судоремонтный завод под Одессой подвергся атаке, сообщил депутат Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сначала он написал, что в Одессе продолжаются взрывы. После этого Гончаренко добавил, что «в том числе атакован судоремонтный завод под Одессой».

Также депутат отметил, что воздушная тревога была объявлена уже после первого взрыва.

Ранее стало известно, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы в поселке Таирова и микрорайоне Черемушки.