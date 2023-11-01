В Кремле оценили необходимость контактов Путина с США насчет дератификации ДВЗЯИ

Песков: контактов Путина с США насчет дератификации ДВЗЯИ не требуется

Контактов президента России Владимира Путина с США перед решением насчет дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не требуется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

25 октября Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, России имеет смысл участвовать в Договоре лишь в том случае, если США будут выполнять свои обязательства по ядерным испытаниям.

Ранее Песков отметил, что отмена Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) выравняла положение Москвы и Вашингтона.