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13:41, 20 октября 2023Россия

В Кремле прокомментировали дератификацию договора о запрете ядерных испытаний

Песков: отмена ратификации ДВЗЯИ выровняла положения России и США

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Отмена Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) выровняла положение Москвы и Вашингтона, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

18 октября Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ приняли в сжатые сроки, он уже поступил в Совфед — верхняя палата парламента рассмотрит его 25 октября.

До этого тему возможной дератификации документа затрагивал во время выступления на Валдае президент Владимир Путин. Он указал, что США подписали этот международный акт, но не ратифицировали, как Россия.

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      Анастасия Шейкина
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