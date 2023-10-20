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10:21, 20 октября 2023Россия

В Совфед поступил закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

Косачев: в Совфед поступил закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Совет Федерации поступил закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев в Telegram-канале.

«В Совет Федерации поступил принятый Федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ. Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября», — сообщил сенатор.

Он добавил, что в день принятия в третьем чтении Госдумой закона о дератификации ДВЗЯИ Минэнерго США отчиталось о проведении Национальным управлением ядерной безопасности подземного взрыва на объекте национальной безопасности в Неваде. Там объяснили это необходимостью улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру.

Косачев увидел в действиях Вашингтона четкий и недвусмысленный сигнал для России. По его мнению, Соединенные Штаты больше не беспокоит ядерный паритет и стратегическая стабильность на международной арене. В связи с этим, скорее всего, в будущем повторной ратификацией ДВЗЯИ с российской стороны не будет.

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18 октября Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ приняли в сжатые сроки. До этого тему возможной дератификации документа затрагивал во время выступления на Валдае президент России Владимир Путин.

В день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, США провели испытания на ядерном полигоне. По заявлению пресс-службы американского министерства энергетики, это был химический, а не ядерный взрыв, а целью американская сторона назвала улучшение системы обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний.

Оружие России
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      Анастасия Шейкина
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