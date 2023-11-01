В Крыму массово поступили сообщения о минировании образовательных учреждений

Крючков: массово поступают фейковые сообщения о минировании школ в Крыму

К правоохранителям массво поступают фейковые сообщения о минировании образовательных учреждений в Крыму. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Поступают массовые фейковые сообщения о минироровании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ», — сообщил Крючков.

Он добавил, что сотрудники специальных служб проводят проверку в соответствии с установленным алгоритмом. Крючков призвал местных жителей доверять только официальной информации.

Ранее в Москве в школы и торговые центры поступили сообщения о минировании. Звонки с угрозами взрывов, предварительно, шли с территории Украины.