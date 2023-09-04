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11:55, 4 сентября 2023Россия

В московские школы и ТЦ поступили сообщения о минировании

РИА Новости: в Москве в школы и ТЦ поступили сообщения о минировании
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве в школы и торговые центры (ТЦ) поступили сообщения о минировании. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

По данным агентства, звонки с угрозами взрывов, предварительно, шли с территории Украины.

Источник РИА Новости в столичных экстренных службах отметил, что эвакуация людей не проводится. Сейчас начата выборочная проверка объектов, пояснил он.

17 августа сообщалось, что все ТЦ в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Тогда специалисты проводили необходимые проверки, не прибегая к эвакуации граждан.

Похожая ситуация произошла в январе в российской столице. Неизвестный так же заявил в экстренные службы города о минировании всех торговых центров.

В июле неустановленные лица сообщили о минировании зданий Государственной Думы и Министерства финансов России. Угроза ни в одном из случаев не подтвердилась.

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    Анна Щербакова
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