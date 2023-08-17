Все московские ТЦ «заминировали»

Все ТЦ в Москве получили анонимные сообщения о «минировании»

Все торговые центры (ТЦ) в Москве получили анонимные сообщения о «минировании». Об этом в четверг, 17 августа, со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, сведения поступили с территории Украины. Специалисты проводят необходимые проверки без эвакуации.

Аналогичная ситуация произошла 11 января. Неизвестный так же сообщил в экстренные службы Москвы о минировании всех торговых центров города.

В июле неустановленные лица сообщили о минировании зданий Госдумы и Министерства финансов России. По данным Shot, сообщившие о бомбах представились «Партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ».