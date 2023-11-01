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11:53, 1 ноября 2023Мир

В МИД России обвинили США в подначивании Израиля к радикальным действиям в Газе

Посол России Викторов: США подначивают Израиль к радикальным действиям в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США подначивают Израиль к радикальным действиям в секторе Газа. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, пишет ТАСС.

Дипломат обвинил американскую сторону в лицемерии. «С одной стороны, льются крокодиловы слезы публично по поводу судьбы жителей сектора Газа, а с другой — подначивают всячески руководство Израиля к принятию радикальных силовых методов», — сказал он.

Викторов подчеркнул, что трагедии и хаос будут продолжаться и сторонам необходимо работать над прекращением конфликта, «а не продлевать его и усугублять».

Ранее Bloomberg сообщил, что США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска. Второй вариант определения будущего Газы предполагает создание миротворческих сил по образцу тех, которые контролируют мирный договор между Египтом и Израилем от 1979 года.

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      Виктория Кондратьева
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