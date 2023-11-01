В Москве зафиксировали самое теплое 1 ноября в истории

Синоптик Леус: температура в Москве побила рекорд 1934 года

Температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года, таким образом этот день оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

«А вот и рекорд! В Москве самое теплое 1 ноября в метеорологической истории», — написал синоптик. В 10:00 утра в этот день на базовой метеостанции города ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки в плюс 13,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было 89 лет назад.

Синоптик также сообщил, что ночь на 1 ноября оказалась самой теплой с 1949 года. Минимальная температура составляла плюс 8,3 градуса — выше, чем 1 ноября 2008 года, когда была зафиксирована предыдущая максимальная температура (плюс 7,8 градуса).

Ранее синоптики спрогнозировали аномальное тепло на ноябрьские праздники в Москве. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в понедельник 6 ноября столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 10-15 градусов. В воскресенье, 5 ноября, температура составит плюс 8-13 градусов. Холоднее всего будет в субботу 4 ноября, при этом и в этот день температура окажется выше нормы.