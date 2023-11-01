В МВД опровергли информацию о задержании собравшихся у отеля жителей Хасавюрта

В МВД заявили, что в ходе субботнего инцидента в Хасавюрте задержаний не было

В МВД заявили, что в ходе субботнего инцидента в Хасавюрте задержаний не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.

По данным ведомства, правоохранители не стали задерживать граждан, которые собрались у местного отеля, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там евреев из Израиля. Ранее в сети появлялись видео, что жители дагестанского города бросали в отель камни. После этого на место инцидента приехали полицейские.

29 октября несколько сотен дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Толпа агрессивных мужчин своими действиями нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.