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14:48, 1 ноября 2023Мир

В Нидерландах приговорили россиянина к тюремному заключению за обход санкций ЕС

Reuters: Нидерланды приговорили россиянина к 18 месяцам тюрьмы за обход санкций

Фото: Kristof Van Accom / Globallookpress.com

Голландский суд приговорил гражданина России Дмитрия К. к 18 месяцам тюремного заключения и выписал штраф его компании в размере 200 тысяч евро за обход антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Как указали в прокуратуре Нидерландов, 56-летнего россиянина осудили заочно, так как он скрылся после освобождения из-под стражи. По данным правоохранителей, мужчина мог бежать в Россию.

Отмечается, что осужденный в течение шести лет торговал электронными микрочипами и другой продукцией двойного назначения вопреки существующим санкционным ограничениям против России.

Ранее российский миллиардер Алексей Кузьмичев был взят под стражу во Франции по подозрению в махинациях. По данным национальной финансовой прокуратуры, обыски прошли в доме Кузьмичева в Париже и на его вилле в Сен-Тропе. Бизнесмена подозревают в налоговых махинациях и санкционных нарушениях — миллиардер попал в санкционный список в марте прошлого года.

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      Глеб Бажуткин
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