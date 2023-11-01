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19:46, 1 ноября 2023Моя страна

В Новосибирской области появятся новые виртуальные концертные залы

В Новосибирской области откроют два виртуальных концертных зала

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новосибирской области в двух районах появятся залы для проведения трансляций культурных мероприятий. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Два виртуальных концертных зала откроют в социально-культурном центре имени Жданько в Черепановском районе и Искитимском историко-художественном музее. Новое сценическое и звуковое оборудование позволит проводить в помещениях трансляции культурных мероприятий, которые проходят на территории России.

Отмечается, что в настоящее время в Новосибирской области работают пять виртуальных концертных залов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на улице Пушкина появился новый арт-объект уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси Нижегородский. Известно, что небольшая плитка представляет собой картину, нарисованную в мрачных оттенках в тематике Хеллоуина.

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      Алиса Удовик
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