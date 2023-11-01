В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект Бэнкси Нижегородского

В Нижнем Новгороде появилась плитка с картиной художника Бэнкси Нижегородского

В Нижнем Новгороде на улице Пушкина появился новый арт-объект уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси Нижегородский. Об этом он сообщил на странице во «ВКонтакте».

Известно, что небольшая плитка представляет собой картину, нарисованную в мрачных оттенках в тематике Хеллоуина. На ней изображен мужчина с открытым ртом, с головы которого свисает паутина.

«Наша страна живет в достаточно разных материальных измерениях», — произносит герой арт-объекта. В свою очередь сам Бэнкси Нижегородский подтвердил, что это — вариация на тему Хэллоуина.

В октябре в Екатеринбурге появился триптих с главным персонажем советского мультфильма «Котенок по имени Гав». Новый арт-объект призван привлекать внимание гостей и жителей города к проблеме бездомных животных.