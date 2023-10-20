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17:58, 20 октября 2023Моя страна

В российском городе появился триптих с персонажами советского мультфильма

В Екатеринбурге появился триптих с персонажем мультфильма «Котенок по имени Гав»

Кадр: мультфильм «Котенок по имени Гав»

В Екатеринбурге появился триптих с главным персонажем советского мультфильма «Котенок по имени Гав». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу фестиваля STENOGRAFFIA KP.RU, новый арт-объект будет привлекать внимание гостей и жителей города к проблеме бездомных животных.

Представители фестиваля уточнили, что философия работы художницы Русланы из Алматы заключается в том, что даже оказавшись на улице, котенок Гав и щенок Шарик не унывают Цикл работ включает несколько сюжетов с героями мультфильма — в частности, художница запечатлела, как закадычные друзья озорничают на площадке и воруют сосиски.

«Через образы милых хулиганов Руслана хотела привлечь внимание к проблеме бездомных животных. И сделала она это по-доброму, не вызывая у зрителей чувство вины», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Ранее сообщалось, что уличные художники из Калининграда стали авторами нескольких объектов монументального искусства в Благовещенске.

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      Варвара Кошечкина
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