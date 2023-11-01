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12:37, 1 ноября 2023Экономика

В России представили «Москвич 6» на альтернативном топливе

В Санкт-Петербурге представили лифтбек «Москвич 6» на метане

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Международном газовом форуме представили лифтбек «Москвич 6» с двигателем внутреннего сгорания, работающем на альтернативном виде топлива — метане. Об этом сообщается на сайте компании «Газпром газомоторное топливо».

В рамках Петербургского международного газового форума 2023 представители компании договорилась с заводом «Москвич» о планах реализации проекта по выпуску автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 6» с установленным газобаллонным оборудованием. В настоящее время сторонам пока не удалось определить список российских регионов для приоритетного запуска проекта. В ходе дальнейших обсуждений планируется также разработать механизмы для запуска совместных маркетинговых программ, уточнили в компании.

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Сейчас автомобиль «Москвич 6» доступен на российском рынке в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес». Первый вариант обойдется покупателям в 2,626 миллиона рублей, второй — на 200 тысяч рублей дороже, в 2,826 миллиона. Новинка оборудована 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил (л.с.). Бензиновый «Москвич 3» оснащен также 1,5-литровым двигателем, но обладает большей мощностью (150 л.с.).

В апреле генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин пообещал, что первый полностью российский электромобиль появится на рынке к 2025 году. По его словам, машину планируют оснастить отечественными комплектующими, включая электродвигатель, батареи и редуктор.

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      Анатолий Акулов
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