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13:21, 1 ноября 2023Россия

В России возобновили набор в ЧВК «Вагнер»

В Перми и Новосибирске начали набирать бойцов в ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как минимум в двух российских городах — Перми и Новосибирске — возобновили набор бойцов в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», принадлежавшую бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщают региональные издания Ngs.ru и 59.ru.

Представитель ЧВК в Перми подтвердил информацию о возобновлении набора. Он объяснил, что сейчас «Вагнер» является подразделением Росгвардии. По его словам, новым подразделением руководит сын Пригожина Павел.

«2–3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут», — рассказал подробности источник Ngs.ru. При этом он не раскрыл зарплаты бойцов и их будущие боевые задачи.

Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат» для дальнейшего участия в спецоперации. По словам командира спецназа Апти Алаудинова, бывшие вагнеровцы и раньше вступали в «Ахмат», но в последнее время этот процесс стал массовым.

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      Варвара Кошечкина
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